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07:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Спецтехника чистит дороги Иркутска после снегопада

На расчистку улиц Иркутска после снегопада 27 октября 2017 года вышли 31 комбинированная дорожная машина, четыре тракторные щетки, девять погрузчиков, 16 самосвалов, автогрейдер, четыре тротуароуборочные машины и 40 единиц вспомогательной техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ночь на 27 октября на уборку улиц Иркутска от снега вышло около 70 единиц техники, среди которых и 43 комбинированные дорожные машины, которые посыпали асфальт отсевом и поливали солевым раствором. На дорогах города также работали шесть тракторов со специальными щетками для расчистки от снега, три погрузчика, три тротуароуборочные машины и прочая вспомогательная техника. Более 100 сотрудников МУП «Иркутскавтодор» вышли в ночное дежурство. Для посыпки улиц всего было израсходовано 732 тонны пескосоляной смеси и 80 тонн солевого раствора для поливки наиболее опасных с точки зрения аварийности мест: Кайской горы, Маяковского, объездной Ново-Ленино, Юбилейного.

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