Спецтехника чистит дороги Иркутска после снегопада

В ночь на 27 октября на уборку улиц Иркутска от снега вышло около 70 единиц техники, среди которых и 43 комбинированные дорожные машины, которые посыпали асфальт отсевом и поливали солевым раствором. На дорогах города также работали шесть тракторов со специальными щетками для расчистки от снега, три погрузчика, три тротуароуборочные машины и прочая вспомогательная техника. Более 100 сотрудников МУП «Иркутскавтодор» вышли в ночное дежурство. Для посыпки улиц всего было израсходовано 732 тонны пескосоляной смеси и 80 тонн солевого раствора для поливки наиболее опасных с точки зрения аварийности мест: Кайской горы, Маяковского, объездной Ново-Ленино, Юбилейного.