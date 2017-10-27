В Москве умерла мама и бабушка новосибирских белых тигров

Бенгальская тигрица Кали родилась 22 июня 1997 года в зоопарке Эскильстуна в Швеции. В 2017 году ей исполнилось 20 лет, это очень преклонный возраст для тигра. Кали поселилась в Московском зоопарке в 2004 году. Тигрица дважды становилась мамой — в 2005 и в 2008 году. Каждый раз она приносила по три котенка. Кали оказалась заботливой мамой, все тигрята благополучно выросли и разъехались по разным зоопаркам — в Новосибирск, Екатеринбург, Ереван, двое уехали в Хайфу, один в ЮАР. Сейчас у нее уже много внуков. В прошлом году у ее дочки в Новосибирске в четвертый раз родился тигренок.