В Москве умерла мама и бабушка новосибирских белых тигров
Бенгальская тигрица Кали умерла в почтенном возрасте — 20 лет, её дети сейчас живут в новосибирском зоопарке и регулярно приносят потомство.
Бенгальская тигрица Кали умерла в почтенном возрасте — 20 лет, её дети сейчас живут в новосибирском зоопарке и регулярно приносят потомство.
В Москве умерла бабушка новосибирских белых тигров, об этом сообщается на сайте Московского зоопарка.
Бенгальская тигрица Кали родилась 22 июня 1997 года в зоопарке Эскильстуна в Швеции. В 2017 году ей исполнилось 20 лет, это очень преклонный возраст для тигра. Кали поселилась в Московском зоопарке в 2004 году. Тигрица дважды становилась мамой — в 2005 и в 2008 году. Каждый раз она приносила по три котенка. Кали оказалась заботливой мамой, все тигрята благополучно выросли и разъехались по разным зоопаркам — в Новосибирск, Екатеринбург, Ереван, двое уехали в Хайфу, один в ЮАР. Сейчас у нее уже много внуков. В прошлом году у ее дочки в Новосибирске в четвертый раз родился тигренок.
Кали является мамой белой тигрицы Зайки, которая живет в Новосибирском зоопарке. Напомним, в августе стало известно, что бенгальские тигры Зао и Зайка в четвертый раз стали родителями. Малыш родился еще 21 июня, все это время он находился под контролем мамы и ветеринаров. Накануне специалисты зоопарка смогли определить пол малыша. Он — мальчик. Сейчас тигренок уже достаточно окреп, чтобы выходить на самостоятельные прогулки.