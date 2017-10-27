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07:35 (мск), источник: VN.ru

Программа Дня народного единства-2017 в Новосибирске 4 ноября

Концерт Олега Газманова, павильоны с кухней народов России, хоровод вокруг площади Ленина, Ночь искусств и большой этнографический диктант — программа мероприятий четвертого ноября в День народного единства в Новосибирске.

Более ста национальностей проживают на территории Новосибирской области. Четвертого ноября центр Новосибирска станет центром национального объединения многих традиций и культур. В городе пройдет фестиваль «Наша география», посвященный песням и танцам народов России. Вечером двери для горожан откроют площадки «Ночи искусств-2017». Третьего ноября пройдет Большой этнографический диктант.

Сквер возле НОВАТа

14.00 — церемония открытия празднования Дня народного единства на сцене и начало работы всех локаций.

Всего здесь будут действовать четыре ключевых локации: сценический комплекс у памятника Ленину, интерактивная многонациональная площадка перед входом в НОВАТ и многофункциональная гастрономическая площадка слева от театра со стороны улицы Орджоникидзе. Гастрономическая площадка будет представлена 11 павильонами, где по сниженной цене можно купить национальные угощения русской, украинской, казахской, армянской и татарская кухонь. На интерактивной площадке национальные творческие коллективы проведут обряды и театрализованные игры.

18.00−18.15 — большой многонациональный флешмоб — большой хоровод вокруг площади.

18.15−19.00 — выступление Олега Газманова и группы «Эскадрон», фейерверк.

Всероссийская акция «Ночь искусств-2017», завершающая традиционный цикл других просветительских «ночей», в этом году приурочена ко Дню народного единства и пройдет четвертого ноября. Девиз акции — «Искусство объединяет». Все интерактивные площадки начнут свою работу с 21.00.

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

21.00−22.00 — экскурсия по филармонии. Гости смогут поучаствовать в литературном и историческом квестах, посмотреть выставку ремесел и старинных инструментов, фотовыставку, посетить танцевальную и виниловую ретро-площадки. Также зрителям покажут черно-белое немое кино, проведут различные мастер-классы и экскурсии. Завершится программа концертом Кубанского казачьего хора.

Всего в рамках акции в Новосибирской области запланировано более 30-ти мероприятий. Кроме филармонии, ключевыми площадками являются Новосибирский государственный художественный музей и Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирская областная юношеская библиотека.

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