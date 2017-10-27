Пермь украсит световая скульптура мамонта с мамонтёнком

Согласно Техзаданию, в Перми должна появиться композиция «Мамонт с Мамонтенком», которая будет состоять из двух световых фигур высотой от 1,8 до 3 м и длиной от 2,5 до 5 м. Также на улицах города появится 5-метровая ракета для Деда Мороза, около 100 декоративных световых украшений для опор освещения.