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07:30 (мск), источник: NewsKo

Пермь украсит световая скульптура мамонта с мамонтёнком

На сайте Госзакупки муниципальным предприятием «Горсвет» объявлен аукцион на поставку элементов праздничного оформления.

Согласно Техзаданию, в Перми должна появиться композиция «Мамонт с Мамонтенком», которая будет состоять из двух световых фигур высотой от 1,8 до 3 м и длиной от 2,5 до 5 м. Также на улицах города появится 5-метровая ракета для Деда Мороза, около 100 декоративных световых украшений для опор освещения.

Начальная цена контракта составляет 6 млн 800 тыс. руб. Напомним, на содержание ледового городка в этом году власти Перми выделят 21 млн рублей.

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