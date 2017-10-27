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07:28 (мск), источник: Sputnik.by

Минск постепенно откажется от использования «спящих полицейских»

На смену искусственным неровностям придут другие способы успокоения автомобильного трафика.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. На комиссии по безопасности дорожного движения выработана стратегия постепенно ухода от использования искусственных неровностей («спящих полицейских») в Минске. Вместо них будут обустраиваться островки, создаваться искривления дороги и устанавливаться светофоры, об этом рассказал начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

«Наша задача — физически не позволить водителю разогнаться. Но в то же время сделать так, чтобы он “в ноль” не тормозил. Если висит знак “40”, то эта скорость должна быть выдержана параметрами дороги», — пояснил он.

Дмитрий Навой напомнил, что жилой район — это зона, где отдается приоритет пешеходам, и это не место, где автомобиль — главный, как на МКАД.

«Поэтому водителям нужно смириться, что рядом живут люди, и относиться с пониманием и уважением к другим участникам дорожного движения», — подчеркнул он.

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