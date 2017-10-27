Минск постепенно откажется от использования «спящих полицейских»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. На комиссии по безопасности дорожного движения выработана стратегия постепенно ухода от использования искусственных неровностей («спящих полицейских») в Минске. Вместо них будут обустраиваться островки, создаваться искривления дороги и устанавливаться светофоры, об этом рассказал начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

«Наша задача — физически не позволить водителю разогнаться. Но в то же время сделать так, чтобы он “в ноль” не тормозил. Если висит знак “40”, то эта скорость должна быть выдержана параметрами дороги», — пояснил он.

Дмитрий Навой напомнил, что жилой район — это зона, где отдается приоритет пешеходам, и это не место, где автомобиль — главный, как на МКАД.