Смертность от инсульта в Беларуси сократилась на 13% за последние 10 лет

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил главный внештатный специалист по неврологии Министерства здравоохранения Сергей Лихачев, на сегодняшний день смертность в Беларуси от инсульта приближается к европейским показателям.

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«Сделано очень многое для улучшения качества оказываемой: открыты спецотделения для больных, которые переносят инсульт; выделены специальные бригады скорой помощи; отсутствуют проблемы с нейровизуализацией по типу МРТ и КТ головного мозга; уровень реанимаций приближен к европейскому уровню», — рассказал Лихачев Сергей.

По данным Минздрава, в 2016 году 32, 5 тыс. пациентов перенесли инсульт. Из них 30% сегодня являются трудоспособным населением.

«Возраста, когда нужно бить тревогу не существует. И говорить о том, что в 20 лет не нужно об этом думать, а в 25 нужно, наверное, это неправильно», — отметил представитель Минздрава.

«Ведь мы сейчас имеем инсульты и у молодых людей, которые обусловлены иными причинами. Например, нарушение мозгового кровообращения бывает и у здорового борца, который выполнил захват, после чего появились боли и развился инсульт. Выяснилось, что у него произошла диссекция артерии, пошло расслоение и возник инсульт. Поэтому я не говорю о том, что 20-летним людям нужно каждый день мерять давление, но периодически контролировать его стоит. После 40 давление нужно контролировать всем», — сказал Лихачев Сергей.