В выходные Средний Урал заметёт

Источник: УралИнформБюро

Все выходные в Свердловской области будет идти небольшой, местами умеренный снег. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловского гидрометцентра.

По ночам в пятницу и субботу в регионе ожидается минус 4−9, местами до минус 13. В ночь на воскресенье будет холоднее на пару градусов. Днем на Среднем Урале столбики термометров будут показывать от минус 3 до плюс 3.

В столице Урала ночная температура задержится в районе минус 4−6, и только в воскресенье — до минус 6−8. Днем ожидается около нуля. Ветер будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду. Синоптики предупреждают о гололедице.