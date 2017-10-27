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07:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В выходные Средний Урал заметёт

Регион ждут снегопады.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 47% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: УралИнформБюро

Все выходные в Свердловской области будет идти небольшой, местами умеренный снег. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловского гидрометцентра.

По ночам в пятницу и субботу в регионе ожидается минус 4−9, местами до минус 13. В ночь на воскресенье будет холоднее на пару градусов. Днем на Среднем Урале столбики термометров будут показывать от минус 3 до плюс 3.

В столице Урала ночная температура задержится в районе минус 4−6, и только в воскресенье — до минус 6−8. Днем ожидается около нуля. Ветер будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду. Синоптики предупреждают о гололедице.

На следующей неделе в регион придет существенное потепление. Согласно прогнозам, столбики термометров будут показывать плюсовые отметки.

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