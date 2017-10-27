В Екатеринбурге в связи с праздниками отменят электрички и «Ласточки»
В ноябрьские праздники изменится расписание городских электричек и «Ласточек», сообщили в
В ноябрьские праздники изменится расписание городских электричек и «Ласточек», сообщили в
Так, 6 ноября будут отменены городские электропоезда №№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 сообщением Сысерть — Керамик —
Пригородный поезд № 7060 (электропоезд «Ласточка») сообщением Нижний Тагил —
Пригородный поезд № 7070 «Ласточка» сообщением Нижний Тагил —
Изменения в расписании пригородных поездов размещаются на сайте www.svrpk.ru, дополнительную информацию можно получить в мобильном приложении «Пригород» и Едином