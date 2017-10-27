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07:54 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге в связи с праздниками отменят электрички и «Ласточки»

В ноябрьские праздники изменится расписание городских электричек и «Ласточек», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Так, 6 ноября будут отменены городские электропоезда №№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 сообщением Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный, курсирующие по рабочим дням.

Пригородный поезд № 7060 (электропоезд «Ласточка») сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский, курсирующий ежедневно, кроме воскресенья, будет назначен на 5 ноября. В понедельник, 6 ноября, рейс будет отменен.

Пригородный поезд № 7070 «Ласточка» сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский, курсирующий по воскресеньям, будет назначен на 6 ноября. А 5 ноября рейс будет отменен.

Изменения в расписании пригородных поездов размещаются на сайте www.svrpk.ru, дополнительную информацию можно получить в мобильном приложении «Пригород» и Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» бесплатно по номеру 8−800−775−00−00.

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