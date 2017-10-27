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07:51 (мск), источник: VN.ru

400 жителей ежегодно уезжают из Карасукского района

Население приграничного Новосибирской области Карасукского района уменьшается. За последние восемь лет жителей в районе стало меньше почти на три тысячи человек.

Как сообщили VN.ru в отделе государственной статистики Карасукского района, по данным переписи в районе проживает 43 642 человек, из них в городе Карасук — 27 196 человек. В 2014 году районный показатель еще уходил за 45 тысяч человек. С 2010 года жителей района стало меньше на 2993, горожан — на 1733.

Значительный отток из района с 2010 по 2017 годы произошел в 2014 году — 697 человек, самая минимальная цифра статистики в 2012 году, когда численность населения снизилась на 229.

Горожан стало меньше сразу на 424 человек в 2014 году, это максимальная цифра в показателях с 2010 года. Самая низкая статистическая цифра отмечена в 2012 году — 36 человек.

В сельсоветах картина такая же. Значительное уменьшение жителей только за последние два года зафиксировано в Чернокурьинском муниципальном образовании, в составе которого пять населенных пунктов — 68 человек, сейчас здесь прописаны 1753 жителя. Но больший отток произошел именно в центральной усадьбе села Чернокурья — 21 человек (данные на 1 января 2017 года).

В Благодатном сельсовете, который расположен рядом с Карасуком, население уменьшилось на 49 жителей и составляет в этом году 1969. В поселке Ягодный не досчитались 19 человек, в Шилово-Курье — 16 и на центральной усадьбе в Благодатном — 11.

Самые населенные сельсоветы в Карасукском районе: Троицкий — 2085 жителей, Октябрьский — 2014, и на третьем месте Благодатский.

Похвастаться стабильностью могут только в Знаменском сельсовете, где за три года население сначала снизилось на три человека, а потом увеличилось на четыре. — сейчас цифра равна 919-ти. И если на Железнодорожном разъезде не осталось ни одного жителя, хотя два человека здесь оставались еще в 2015 году, то в Поповке этого сельсовета местное население увеличилось на семь человек за два последних года.

Кроме Поповки, при всей печальной тенденции снижения есть и незначительная прибавка населения в деревне Нестеровка Калиновского сельсовета (+5), поселке Астродым Троицкого сельсовета (+2).

В реальности, как говорят специалисты сельсоветов, проживающих в селах района еще меньше. Они минусуют студентов, вахтовиков, людей и семьи, покоряющие Карасук и Новосибирск, другие крупные города ради лучшей жизни и значатся в своем селе только по прописке.

Малый процент молодых людей с дипломами возвращаются в родной район. Пенсионеры стали охотнее покидать насиженные гнезда, уезжая туда, где живут и работают их дети.

Добавим, отток населения из сельской местности, к сожалению, типичен и для других районов области. Так, в Коченевском районе Новосибирской области пустеют деревни, а поселок Владиславский последние годы существовал, благодаря 90-летней бабушке, которой не стало.

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