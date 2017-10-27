На Южном Урале подросткам не заплатили за летний труд
Прокуратура выявила факт нарушения закона учреждением «Златоустовские парки культуры и отдыха», где в летние каникулы трудились 130 школьников, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Прокуратура выявила факт нарушения закона учреждением «Златоустовские парки культуры и отдыха», где в летние каникулы трудились 130 школьников, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как выяснило надзорное ведомство, работодатель отправил в отпуск без сохранения зарплаты 18 человек из числа трудоустроенных подростков. При этом срок их трудовых договоров не истек и заявлений они не писали. Кроме этого, работодатель не оплатил им время простоя. Также зарплата была выплачена 104 подросткам с нарушением всех сроков, предусмотренных законом.
Прокурор города потребовал от руководителя «Златоустовских парков культуры и отдыха» выплатить детям все причитающиеся деньги, в том числе за время простоя по вине работодателя. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. На директора «Златоустовских парков» заведено административное дело. Дальше этим вопросом будет заниматься Госинспекция труда.