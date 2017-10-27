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07:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дым в Хабаровске выводит из себя зверей

Ожидаемые дожди на выходных могут лишь немного притушить очаги возгорания.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дымовая завеса и запах гари не уходят из Хабаровска. В связи с этим, лабораторный контроль за состоянием воздуха продолжается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Специалистами управления Роспотребнадзора был проведен отбор проб и исследования на содержание примесей в воздухе.

Экспресс-методами отслеживалось наличие окиси углерода, диоксида серы и азота в двух районах города — в северном и южном. По результатам лабораторных проб было выявлено превышение предельно-допустимой концентрации диоксида азота в 1,25 и 1,95 раз в данных контрольных точках.

 — Западный ветер сохраняется, поэтому дым от пожаров в округе края доносится и до города. Есть вероятность появления осадков в Еврейской автономной области в эти выходные. Но они будут не сильными, а поэтому очаги возгорания притушатся только немного. К тому же, ситуацию осложнит усиливающийся до 8−13 м/с ветер, — дала прогноз начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Галина Брынцева.

Дым, который стал доносится в город с левого берега Амура, достиг и заповедника на Воронеже-2. По словам, директора зоосада им. Сысоева, звери из-за этого испытывают беспокойство.

 — Животные чувствую запах гари и природный инстинкт берет свое. Например, звери семейства куньих сильно беспойны — бегают по вольеру, а белый медведь так вообще старается не выходить из своей берлоги. Он предпочитает находится под кондиционером, лишь изредка выходя поплавать в бассейне. В связи с этой ситуацией мы стараемся успокоить животных, чаще играем с ними, а также привносим в их рацион небольшие изменения. В частности, стали давать обитателям зоосада больше овощей и рыбьего жира, — прояснил ситуацию Андрей Долин.

А вот в центре реабилитации диких животных «Утес», ситуация противоположная.

 — Мы находимся в районе имени Лазо, поэтому воздух здесь намного чище, чем в Хабаровске. Задымление, которые сейчас отмечается в городе просто не доходит до нас. Отчетливый запах гари был у нас 3−4 дня назад. Но продержался он меньше двух часов, поэтому воздействие на животных не оказал, — рассказала специалист Хабаровского регионального фонда сохранения биологического разнообразия и реабилитации диких животных «Утес» Людмила Круглова.

Между тем работники здравоохранения все также советуют людям избегать нахождения на открытом воздухе, ограничить физическую нагрузку, не употреблять жирную пищу и газированные напитки.

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 Дым в Хабаровске выводит из себя зверей
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