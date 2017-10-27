В Узбекистане до конца года откроют 86 новых автобусных маршрутов
Всего в Узбекистане будет запущено 26 городских, 44 пригородных и 16 междугородних маршрутов.
Всего в Узбекистане будет запущено 26 городских, 44 пригородных и 16 междугородних маршрутов.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане до конца года планируется открыть 86 новых автобусных маршрутов, сообщил корреспонденту Sputnik источник в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.
По словам собеседника, сегодня специалисты изучили дорожные условия на 81 маршруте и разработали специальные документы для открытия движения автобусов. Всего будет запущено 26 городских, 44 пригородных и 16 междугородних маршрутов.
«Мы уже начали обслуживание пассажиров на 57 направлениях. Главное в этом процессе — обеспеченность перевозчиков необходимыми транспортными средствами. Раньше были нередки случаи, когда даже востребованные у пассажиров маршруты не работали
На сегодняшний день 80 перевозчиков по всей республике приобрели 440 автобусов марки «Исузу», которые уже обслуживают пассажиров на линиях. Помимо этого, компании в Навоийской и Ферганской областях купили по одному автобусу марки Youtong с повышенной комфортностью.
Напомним, что на сегодняшний день в стране действует более 4,3 тысячи регулярных пассажирских маршрутов. Только за последние 3 года было закуплено около 3 тысяч автобусов и 12 тысяч легковых автомобилей для обслуживания пассажиров.
До конца 2021 года предусмотрено открыть 303 новых пассажирских маршрута, из них 240 в пригородном и междугороднем сообщении, проходящем в сельской местности. Одновременно с открытием новых будут восстановлены маршруты, которые в настоящее время не работают, в основном,
Кроме того, в течение ближайших 5 лет будут приобретены более 8,6 тысячи пассажирских автомобилей, в том числе 5,7 тысячи единиц комфортабельных микроавтобусов общего пользования.