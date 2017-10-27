Южноуральцы вручную оттащили неправильно припарковавшуюся легковушку
Пользователи интернета считают, что за такую инициативу может грозить штраф.
Пользователи интернета считают, что за такую инициативу может грозить штраф.
Жители Озёрска вручную передвинули автомобиль «ВАЗ», который перегородил проезд. Манёвр находчивых и сильных южноуральцев попал на видео, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Инцидент произошёл 25 октября. Легковушка перегородила проезд на стройку для большегруза со сваями."Чтобы пропустить его, несколько мужчин долго не раздумывая, подцепили трос и откинули авто на пару метров в сторону, — пишет автор видео в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по видеозаписи, «ВАЗ» смогли передвинули семеро мужчин.
Пользователи интернета неоднозначно отнеслись к поступку южноуральцев. Некоторые оценили их находчивость, другие скептически заметили, что за такую выходку с чужим имуществом может грозить штраф.
«Надо было вообще
«Сейчас он “бабосы” ещё отсудит. Видеофиксация, порча и угон», — написал Станислав Власов.
«Могли бы ГАИ с эвакуатором вызвать, тогда бы всё по закону было», — рассуждает Мария Прокопьеваж.