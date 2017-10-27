Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Названы имена пассажиров упавшего в Норвегии российского Ми-8
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
155-килограммовая Тесс Холлидей показала свои формы - СМИ
СМИ о способностях российского «убийцы артиллерии»
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Какой была Аляска, когда ее продавали
08:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцы вручную оттащили неправильно припарковавшуюся легковушку

Пользователи интернета считают, что за такую инициативу может грозить штраф.

Жители Озёрска вручную передвинули автомобиль «ВАЗ», который перегородил проезд. Манёвр находчивых и сильных южноуральцев попал на видео, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Инцидент произошёл 25 октября. Легковушка перегородила проезд на стройку для большегруза со сваями."Чтобы пропустить его, несколько мужчин долго не раздумывая, подцепили трос и откинули авто на пару метров в сторону, — пишет автор видео в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, «ВАЗ» смогли передвинули семеро мужчин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи интернета неоднозначно отнеслись к поступку южноуральцев. Некоторые оценили их находчивость, другие скептически заметили, что за такую выходку с чужим имуществом может грозить штраф.

«Надо было вообще куда-нибудь его утащить, что бы думал в следующий раз», — отметил Константин Худяков.

«Сейчас он “бабосы” ещё отсудит. Видеофиксация, порча и угон», — написал Станислав Власов.

«Могли бы ГАИ с эвакуатором вызвать, тогда бы всё по закону было», — рассуждает Мария Прокопьеваж.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Зачем собакам-спасателям знать иностранные языки
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь