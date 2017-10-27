Южноуральцы вручную оттащили неправильно припарковавшуюся легковушку

Жители Озёрска вручную передвинули автомобиль «ВАЗ», который перегородил проезд. Манёвр находчивых и сильных южноуральцев попал на видео, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Инцидент произошёл 25 октября. Легковушка перегородила проезд на стройку для большегруза со сваями."Чтобы пропустить его, несколько мужчин долго не раздумывая, подцепили трос и откинули авто на пару метров в сторону, — пишет автор видео в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, «ВАЗ» смогли передвинули семеро мужчин.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-140774741&id=456239318&hash=07ed8b3f38b97a88?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи интернета неоднозначно отнеслись к поступку южноуральцев. Некоторые оценили их находчивость, другие скептически заметили, что за такую выходку с чужим имуществом может грозить штраф.

«Надо было вообще куда-нибудь его утащить, что бы думал в следующий раз», — отметил Константин Худяков.

«Сейчас он “бабосы” ещё отсудит. Видеофиксация, порча и угон», — написал Станислав Власов.