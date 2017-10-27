Кондуктор троллейбуса устроила фотосессию после ДТП

Столкновение троллейбуса и Toyota Allex произошло 27 октября в 9.50, сообщает «Автоспас». Участники двигались по кольцу со стороны улицы Станиславского. Иномарка начала уходить с кольца со среднего ряда в сторону улицы Ватутина, а троллейбус двигался по правому ряду и ударил ее в бок. От удара Toyota развернулась, троллейбус по инерции продолжил движение и повторно ударил ее в переднюю часть.



После прибытия на место аварком начал делать фотографии. В процессе этого занятия неунывающая кондуктор троллейбуса решила позировать на камеру, принимая эффектные позы. «Фото получились — огонь», — констатировали в «Автоспасе».