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08:43 (мск), источник: VN.ru

Кондуктор троллейбуса устроила фотосессию после ДТП

Эпатажная кондуктор троллейбуса № 24 решила позировать для фото после аварии в Новосибирске. На этот поступок женщину соблазнил сотрудник аваркома, прибывший на место с фотоаппаратом для оформления ДТП.

Столкновение троллейбуса и Toyota Allex произошло 27 октября в 9.50, сообщает «Автоспас». Участники двигались по кольцу со стороны улицы Станиславского. Иномарка начала уходить с кольца со среднего ряда в сторону улицы Ватутина, а троллейбус двигался по правому ряду и ударил ее в бок. От удара Toyota развернулась, троллейбус по инерции продолжил движение и повторно ударил ее в переднюю часть.

После прибытия на место аварком начал делать фотографии. В процессе этого занятия неунывающая кондуктор троллейбуса решила позировать на камеру, принимая эффектные позы. «Фото получились — огонь», — констатировали в «Автоспасе».

Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже не первый случай в Новосибирске, когда участники аварии не теряют позитивного настроения и устраивают фотосессию на фоне поверженных машин, раз уже представился такой случай. В августе хозяин перевернувшегося внедорожника Mitsubishi Montero забрался на машину и также с улыбкой позировал перед объективом.

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