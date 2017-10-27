В выходные в Калининградской области будет облачная погода и небольшой дождь
В Калининградской области ожидаются пасмурные и дождливые выходные. Такой прогноз на 28 и 29 октября дают синоптики Гидрометцентра России.
В Калининградской области ожидаются пасмурные и дождливые выходные. Такой прогноз на 28 и 29 октября дают синоптики Гидрометцентра России.
В предстоящие субботу и воскресенье в светлое время суток воздух прогреется до +8… +9°С. Ночью столбики термометров покажут +5… +6°С.
Как сообщают метеорологи, в оба дня возможен небольшой дождь. Вероятность осадков составляет 75−82%.