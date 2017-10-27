Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
155-килограммовая Тесс Холлидей показала свои формы - СМИ
СМИ о способностях российского «убийцы артиллерии»
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Какой была Аляска, когда ее продавали
09:19 (мск), источник: Калининград.Ru

В выходные в Калининградской области будет облачная погода и небольшой дождь

В Калининградской области ожидаются пасмурные и дождливые выходные. Такой прогноз на 28 и 29 октября дают синоптики Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 57% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Калининград.Ru

В предстоящие субботу и воскресенье в светлое время суток воздух прогреется до +8… +9°С. Ночью столбики термометров покажут +5… +6°С.

Как сообщают метеорологи, в оба дня возможен небольшой дождь. Вероятность осадков составляет 75−82%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ярошук рассказал, когда на Острове возобновят движение трамваев
«Вокзалы, магазины, кинотеатры»: новая волна эвакуации в Калининграде
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь