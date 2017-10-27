Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
155-килограммовая Тесс Холлидей показала свои формы - СМИ
СМИ о способностях российского «убийцы артиллерии»
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Таиланд прощается с королем
08:33 (мск), источник: РИА Новости

Почти половина россиян признала, что у них есть спиннеры, показал опрос

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Почти 50% россиян заявили, что являются обладателями спиннеров, а 45% опрошенных сказали, что игрушка им не понравилась, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«Каждый второй опрошенный (48%) сообщил, что спиннер есть у него или его близких знакомых (заметно выше эта доля среди 25−34-летних — 65%, активных интернет-пользователей — 55%), еще 8% сказали, что владели им ранее. Однако многих владельцев (или знакомых с обладателями спиннеров) постигло разочарование: 45% признались, что игрушка в использовании им не понравилась, положительные оценки дали лишь 16%», — отмечено в материалах исследования.

Видео
Спиннеры: играть или не играть

Согласно данным опроса, само слово спиннер знакомо большинству россиян, только 35% респондентов услышали о нем впервые. Семьдесят пять процентов россиян определяют спиннер как средство для мелкой моторики или обычную игрушку, а 23% опрошенных причисляют его к модному аксессуару.

Четверть россиян (26%) считают, что спиннеры могут быть опасными для здоровья, однако половина опрошенных (51%) считают игрушку совершенно безвредной. Еще 23% пока не склоняются ни к одной из позиций, подчеркивается в материалах опроса.

Согласно данным исследования, 15% респондентов поддерживают предложение о полном запрете игрушки, 33% — о частичном ограничении пользования спиннерами для несовершеннолетних.

Но 40% россиян выступают против подобных запретов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 11—12 октября среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Поклонская ответила Собчак на слова о 'генетическом отребье'
Представитель жены Джигарханяна: театр захвачен рейдерами
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь