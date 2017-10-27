Почти половина россиян признала, что у них есть спиннеры, показал опрос

Источник: РИА Новости

«Каждый второй опрошенный (48%) сообщил, что спиннер есть у него или его близких знакомых (заметно выше эта доля среди 25−34-летних — 65%, активных интернет-пользователей — 55%), еще 8% сказали, что владели им ранее. Однако многих владельцев (или знакомых с обладателями спиннеров) постигло разочарование: 45% признались, что игрушка в использовании им не понравилась, положительные оценки дали лишь 16%», — отмечено в материалах исследования.

Согласно данным опроса, само слово спиннер знакомо большинству россиян, только 35% респондентов услышали о нем впервые. Семьдесят пять процентов россиян определяют спиннер как средство для мелкой моторики или обычную игрушку, а 23% опрошенных причисляют его к модному аксессуару.

Четверть россиян (26%) считают, что спиннеры могут быть опасными для здоровья, однако половина опрошенных (51%) считают игрушку совершенно безвредной. Еще 23% пока не склоняются ни к одной из позиций, подчеркивается в материалах опроса.

Согласно данным исследования, 15% респондентов поддерживают предложение о полном запрете игрушки, 33% — о частичном ограничении пользования спиннерами для несовершеннолетних.

Но 40% россиян выступают против подобных запретов.