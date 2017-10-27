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08:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

29 октября в Перми пройдёт акция «Возращение имён»

Участники зачитают имена земляков, безвинно расстрелянных в 1937 — 1938 годах.

Пермяков приглашают принять участие в гражданской акции «Возращение имён», которая пройдёт 29 октября в Саду Декабристов (пересечение улиц Луначарского и Островского).

Организаторами мероприятия выступили пермское общество «Мемориал» и фонд «Гражданская коллекция».

«Участники акции продолжат чтение имён наших земляков, безвинно расстрелянных в годы “Большого террора” в 1937 — 1938 годах. Каждому пришедшему будет предложено прочитать список из пяти имён, возложить свечу и цветы к импровизированному мемориалу», — сообщили в оргкомитете мероприятия.

Сад Декабристов располагается у бывшей тюрьмы НКВД № 1 (сейчас — СИЗО № 1). В годы репрессий, ввиду переполненности тюрьмы, здесь формировались колонны арестантов и осуждённых, которых затем пешком, под конвоем вели к железнодорожному вокзалу «Пермь-2», а оттуда — в ссылку, лагеря ГУЛАГа или на расстрел.

«В Перми акция будет проходить уже в седьмой раз. Известный нам скорбный список жертв “Большого террора” насчитывает 7474 реабилитированных жителя Прикамья», — рассказал председатель краевого общества «Мемориал» Роберт Латыпов.

Согласованная с властями акция начнётся в 14.00 и продлится три часа. Принять в ней участие может любой желающий.

Одновременно с Пермью 29 октября акция пройдёт в Александровске, Березниках, Добрянке, Кудымкаре и Чайковском, а 30 октября — в Краснокамске, Лысьве и Берёзовке.

Напомним, акция «Возвращение имён» проходит в рамках гражданских сезонов «Пермские дни памяти». В прошлые годы пермяки успели зачитать около 3000 имён.

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