Более 350 водителей в Челябинске попали под арест за неуплату штрафов

По данным ГИБДД, в отношении 900 водителей были составлены протоколы за несвоевременную оплату штрафов. По решению мировых судей 355 автомобилистов были арестованы на срок до 15 суток, еще 77 водителям пришлось провести 50 часов на обязательных работах. Кроме того, двукратным размером неуплаченного штрафа наказали 387 нарушителей-неплательщиков.