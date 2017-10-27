28 октября на Блошином рынке Уфы состоится ярмарка изделий ручной работы

В основе предлагаемого ассортимента — вещи и предметы, выпущенные с 1950 по 1995 годы. Уникальные изделия ручной работы представят на завтрашней ярмарке умельцы Уфы, Бирска, Белорецка, Салавата и Туймазов.

Благодаря реализации в столице Башкирии социального проекта «Блошиный рынок», любой желающий может продать или купить в хорошем состоянии различные предметы одежды, игрушки, изделия ручной работы, монеты, значки, часы, антиквариат, старинную мебель, книги, пластинки, посуду, элементы декора, электроинструменты и авторские украшения.

Начало работы ярмарки изделий ручной работы — в 11 часов.