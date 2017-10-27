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09:01 (мск), источник: ИА Башинформ

28 октября на Блошином рынке Уфы состоится ярмарка изделий ручной работы

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. 28 октября уфимцев приглашают на Блошиный рынок, где состоится ярмарка изделий ручной работы.

В основе предлагаемого ассортимента — вещи и предметы, выпущенные с 1950 по 1995 годы. Уникальные изделия ручной работы представят на завтрашней ярмарке умельцы Уфы, Бирска, Белорецка, Салавата и Туймазов.

Благодаря реализации в столице Башкирии социального проекта «Блошиный рынок», любой желающий может продать или купить в хорошем состоянии различные предметы одежды, игрушки, изделия ручной работы, монеты, значки, часы, антиквариат, старинную мебель, книги, пластинки, посуду, элементы декора, электроинструменты и авторские украшения.

Начало работы ярмарки изделий ручной работы — в 11 часов.

Получить более подробную информацию можно на сайте администрации башкирской столицы.

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