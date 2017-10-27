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09:22 (мск), источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов откроет в Казани парк «Россия — моя история»

Президент РТ Рустам Минниханов откроет в Казани 27 октября парк «Россия — моя история», об этом сообщается в плане правительства.

Источник: Аргументы и факты

Исторический парк разместится на территории выставочного центра «Казанская ярмарка».

«Россия — моя история» — это мультимедийная выставка с инсталляциями и панорамными кинозалами, цель которой — рассказать об истории России небанально. Специально для Татарстана будет бонус — история республики с древнейших времен и до наших дней.

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