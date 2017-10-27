Рустам Минниханов откроет в Казани парк «Россия — моя история»
Президент РТ Рустам Минниханов откроет в Казани 27 октября парк «Россия — моя история», об этом сообщается в плане правительства.
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Президент РТ Рустам Минниханов откроет в Казани 27 октября парк «Россия — моя история», об этом сообщается в плане правительства.
Исторический парк разместится на территории выставочного центра «Казанская ярмарка».
«Россия — моя история» — это мультимедийная выставка с инсталляциями и панорамными кинозалами, цель которой — рассказать об истории России небанально. Специально для Татарстана будет бонус — история республики с древнейших времен и до наших дней.