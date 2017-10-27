Последние октябрьские выходные в Воронеже будут дождливыми
Воронежцев ждут пасмурные, но не холодные выходные. Теплее всего будет в субботу, 28 октября — температура воздуха достигнет +9 градусов. При этом и днем, и ночью будут идти дожди.
Воронежцев ждут пасмурные, но не холодные выходные. Теплее всего будет в субботу, 28 октября — температура воздуха достигнет +9 градусов. При этом и днем, и ночью будут идти дожди.
Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 27 октября, ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер
В субботу, 28 октября, будет облачно с прояснениями, временами дождливо. Ветер
В ночь на воскресенье, 29 октября, синоптики вновь спрогнозировали дожди. Температура воздуха составит около +4 градусов, скорость западного ветра достигнет 7−12 м/сек. Днем потеплеет до +8 градусов, осадки продолжатся.