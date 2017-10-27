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08:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Последние октябрьские выходные в Воронеже будут дождливыми

Воронежцев ждут пасмурные, но не холодные выходные. Теплее всего будет в субботу, 28 октября — температура воздуха достигнет +9 градусов. При этом и днем, и ночью будут идти дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 57% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 27 октября, ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/сек. Температура от +5 до+7 градусов. Самым теплым этот день был в 1949 году — столбик термометра поднялся до +16,2 градуса. Холоднее всего было в 1968 году — температура опустилась до -8,6 градуса.

В субботу, 28 октября, будет облачно с прояснениями, временами дождливо. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 6−11 м/сек. Температура ночью от +2 до +4, днем от +7 до +9 градусов.

В ночь на воскресенье, 29 октября, синоптики вновь спрогнозировали дожди. Температура воздуха составит около +4 градусов, скорость западного ветра достигнет 7−12 м/сек. Днем потеплеет до +8 градусов, осадки продолжатся.

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