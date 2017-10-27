Последние октябрьские выходные в Воронеже будут дождливыми

Подробный прогноз погоды на выходные опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 27 октября, ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/сек. Температура от +5 до+7 градусов. Самым теплым этот день был в 1949 году — столбик термометра поднялся до +16,2 градуса. Холоднее всего было в 1968 году — температура опустилась до -8,6 градуса.