Снегопад в Челябинской области продолжится в выходные
В Челябинской области в ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
В Челябинской области в ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
Синоптики также предрекают и осадки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня днем, 27 октября, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, а в горных и южных районах — до сильного. Автомобилистам в горах и на юге следует быть предельно аккуратными — от наката на дорогах образовалась сильная гололедица. Кроме того, ГИБДД региона предупредило водителей о снежных заносах на трассах.
Воздух прогреется лишь до +2°С. Аналогичные температурные показатели прогнозируют и на завтра, между тем, ночью столбики термометров опустятся до -9°С. Ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду, с отдельными порывами до шестнадцати.