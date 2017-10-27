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09:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Снегопад в Челябинской области продолжится в выходные

В Челябинской области в ближайшие дни сохранится пасмурная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 57% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

Синоптики также предрекают и осадки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня днем, 27 октября, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, а в горных и южных районах — до сильного. Автомобилистам в горах и на юге следует быть предельно аккуратными — от наката на дорогах образовалась сильная гололедица. Кроме того, ГИБДД региона предупредило водителей о снежных заносах на трассах.

Воздух прогреется лишь до +2°С. Аналогичные температурные показатели прогнозируют и на завтра, между тем, ночью столбики термометров опустятся до -9°С. Ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду, с отдельными порывами до шестнадцати.

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