Снегопад в Челябинской области продолжится в выходные

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня днем, 27 октября, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, а в горных и южных районах — до сильного. Автомобилистам в горах и на юге следует быть предельно аккуратными — от наката на дорогах образовалась сильная гололедица. Кроме того, ГИБДД региона предупредило водителей о снежных заносах на трассах.