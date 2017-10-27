В районе Ворошиловского моста в Ростове снесли самовольно построенное здание
Самовольную застройку в нескольких метрах от Ворошиловского моста на улице Шоссейной снесли в Ростове, сообщает
Самовольную застройку в нескольких метрах от Ворошиловского моста на улице Шоссейной снесли в Ростове, сообщает
Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства города, в середине 2015 года было установлено, что у собственника не было разрешения на строительство.
«При вынесении решения судом установлено, что часть объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
Таким образом, собственник здания создал препятствия к выполнению работ по строительству водоотводных лотков. Незаконно построенный объект демонтируют.