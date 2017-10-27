В районе Ворошиловского моста в Ростове снесли самовольно построенное здание

Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства города, в середине 2015 года было установлено, что у собственника не было разрешения на строительство.

«При вынесении решения судом установлено, что часть объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 1А, выходит за границы земельного участка, собственником которого является гражданин, и частично расположен на земельном участке, принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию “город Ростов-на-Дону” и имеющем разрешенный вид использования “мостовой переход через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта”», — говорится в сообщении.