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10:54 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградская область примет Всероссийский детский кинофестиваль

С 30 октября по 5 ноября в регионе пройдёт Всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный муравей». Об этом сообщает пресс-служба Российского движения школьников.

Участие в мероприятии примут 225 школьников со всей страны, прошедшие конкурсный отбор. В день торжественного открытия фестиваля пройдёт закрытый показ фильма «Со дна вершины» и встреча с его создателями.

Для участников кинофестиваля подготовили образовательные мастер-классы по основам монтажа, планированию съёмок, созданию декораций к фильму, способам продвижения фильма. Они познакомятся с кинопрофессиями, основными техническими приёмами при создании фильмов и встретятся с деятелями кино и искусства.

Под руководством профессионалов школьники снимут свои фильмы. Открытый показ короткометражных фильмов пройдёт в заключительный день фестиваля. По итогам кинопоказа выберут победителей в номинациях: «Лучший фильм» и «Лучшая актёрская работа».

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