Калининградская область примет Всероссийский детский кинофестиваль

Участие в мероприятии примут 225 школьников со всей страны, прошедшие конкурсный отбор. В день торжественного открытия фестиваля пройдёт закрытый показ фильма «Со дна вершины» и встреча с его создателями.

Для участников кинофестиваля подготовили образовательные мастер-классы по основам монтажа, планированию съёмок, созданию декораций к фильму, способам продвижения фильма. Они познакомятся с кинопрофессиями, основными техническими приёмами при создании фильмов и встретятся с деятелями кино и искусства.