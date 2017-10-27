Калининградская область примет Всероссийский детский кинофестиваль
С 30 октября по 5 ноября в регионе пройдёт Всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный муравей». Об этом сообщает
С 30 октября по 5 ноября в регионе пройдёт Всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный муравей». Об этом сообщает
Участие в мероприятии примут 225 школьников со всей страны, прошедшие конкурсный отбор. В день торжественного открытия фестиваля пройдёт закрытый показ фильма «Со дна вершины» и встреча с его создателями.
Для участников кинофестиваля подготовили образовательные
Под руководством профессионалов школьники снимут свои фильмы. Открытый показ короткометражных фильмов пройдёт в заключительный день фестиваля. По итогам кинопоказа выберут победителей в номинациях: «Лучший фильм» и «Лучшая актёрская работа».