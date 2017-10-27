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09:01 (мск), источник: Actualitati.md

На севере Молдовы пройдут дожди

На сегодня, 27 октября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду в центре и на юге. В северных районах возможны кратковременные дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 57% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Actualitati.md

В центральной части температуры составят от +5C до +8C ночью и от +13C до +16C днём.

На юге воздух прогреется ночью от +6C до +9C, а днем от +14C до +17C.

В северной части термометры покажут от +4C до +7C ночью и от +12C до +15C днем.

При этом атмосферное давление сохранится высоким.

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