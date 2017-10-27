На севере Молдовы пройдут дожди
На сегодня, 27 октября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду в центре и на юге. В северных районах возможны кратковременные дожди.
На сегодня, 27 октября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду в центре и на юге. В северных районах возможны кратковременные дожди.
В центральной части температуры составят от +5C до +8C ночью и от +13C до +16C днём.
На юге воздух прогреется ночью от +6C до +9C, а днем от +14C до +17C.
В северной части термометры покажут от +4C до +7C ночью и от +12C до +15C днем.
При этом атмосферное давление сохранится высоким.