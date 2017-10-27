Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
155-килограммовая Тесс Холлидей показала свои формы - СМИ
СМИ о способностях российского «убийцы артиллерии»
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Какой была Аляска, когда ее продавали
09:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Погода в Новосибирске переменится к выходным

В субботу и воскресенье всего будет в меру: холода, тепла и осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 57% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области в субботу днем синоптики прогнозируют температуру воздуха от +2 до +7. В воскресенье слегка похолодает. Термометр покажет от -2 до +3 Цельсия. «Днем и ночью ожидаются местами небольшие кратковременные осадки. Также ожидается усиление ветра. В воскресенье могут быть порывы ветра до 20 м/с », — сообщает Западносибирский Гидрометцентр.

Федеральный Росгидромет более щедр на прогнозы и погоду: плюсовые значения в дневные часы обещает до четверга. Все это будет сопровождаться периодическими небольшими осадками. Впрочем, ветер утихнет. Да и на выходных, как показывает сайт Росгидромета, порывов не будет. В этом и есть главное отличие взглядов западносибирских и федеральных коллег-синоптиков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Майонез в домашних условиях. Диетический рецепт в горшочках на ужин
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь