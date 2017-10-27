Погода в Новосибирске переменится к выходным

В Новосибирской области в субботу днем синоптики прогнозируют температуру воздуха от +2 до +7. В воскресенье слегка похолодает. Термометр покажет от -2 до +3 Цельсия. «Днем и ночью ожидаются местами небольшие кратковременные осадки. Также ожидается усиление ветра. В воскресенье могут быть порывы ветра до 20 м/с », — сообщает Западносибирский Гидрометцентр.

Федеральный Росгидромет более щедр на прогнозы и погоду: плюсовые значения в дневные часы обещает до четверга. Все это будет сопровождаться периодическими небольшими осадками. Впрочем, ветер утихнет. Да и на выходных, как показывает сайт Росгидромета, порывов не будет. В этом и есть главное отличие взглядов западносибирских и федеральных коллег-синоптиков.