Каждое пятое заражение лихорадкой приходится на Башкирию — Роспотребнадзор РБ

Евгений Степанов заверил, что все инфекционные заболевания, кроме мышиной лихорадки и ВИЧ в Башкирии имеют показатели ниже среднероссийских. Так в 2017 года в целом по Башкирии отмечается 19,5 случаев на 100 тысяч человек. По Уфе эта цифра составляет 31 случай. В этом году было массовое заражение 58 человек, среди которых работники Куйбышевской железной дороги.



Кроме этого на заседании был рассмотрен вопрос заболеваемости туберкулезом. В Республике отмечается тенденция снижения. Среднереспубликанский показатель заболеваемости составляет 15,7%.



В целом и общем, по словам Степанова, в Башкирии снижается уровень заболеваемости по всем видам инфекций. Эпидемиологическая ситуация характеризуется благополучием.