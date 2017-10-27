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09:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Каждое пятое заражение лихорадкой приходится на Башкирию — Роспотребнадзор РБ

Такую статистику сегодня привел главный санитарный врач Башкирии, руководитель Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов на 46-м пленарном заседании Курултая.

Евгений Степанов заверил, что все инфекционные заболевания, кроме мышиной лихорадки и ВИЧ в Башкирии имеют показатели ниже среднероссийских. Так в 2017 года в целом по Башкирии отмечается 19,5 случаев на 100 тысяч человек. По Уфе эта цифра составляет 31 случай. В этом году было массовое заражение 58 человек, среди которых работники Куйбышевской железной дороги.

Кроме этого на заседании был рассмотрен вопрос заболеваемости туберкулезом. В Республике отмечается тенденция снижения. Среднереспубликанский показатель заболеваемости составляет 15,7%.

В целом и общем, по словам Степанова, в Башкирии снижается уровень заболеваемости по всем видам инфекций. Эпидемиологическая ситуация характеризуется благополучием.

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