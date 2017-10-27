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09:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Башкирии

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Синоптики дают неутешительные прогнозы на ближайшие дни.

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Источник: Башинформ

По данным Башгидрометцентра, сегодня в Уфе и республике ожидается снег, налипание мокрого снега на провода и деревья. На отдельных участках дорог возможно образование снежного наката, гололедицы. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем 27 октября составит -4, +1 градус. В выходные погодные условия существенно не изменятся.

«В конце рабочей недели в южных и центральных районах Предуралья сохранит своё влияние циклон, генерирующий облачную погоду, осадки и локальные гололедные явления. В северных районах характер погоды и метеорологические параметры не претерпят существенных изменений», — прогнозируют специалисты центра «Фобос».

Ситуация, которая сложилась в эти дни на дорогах республики, говорит о том, что не все автомобилисты оказались готовы к обледенелым дорогам. Большинство водителей продолжают перемещаться на летней резине.

Инспекторы ГИБДД призывают водителей срочно произвести замену летней резины на зимнюю, быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию до впереди идущего транспортного средства. При возможности следует воздержаться от поездок за город, где дорожная ситуация будет осложнена плохой видимостью.

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