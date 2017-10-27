Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Башкирии

Источник: Башинформ

По данным Башгидрометцентра, сегодня в Уфе и республике ожидается снег, налипание мокрого снега на провода и деревья. На отдельных участках дорог возможно образование снежного наката, гололедицы. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем 27 октября составит -4, +1 градус. В выходные погодные условия существенно не изменятся.

«В конце рабочей недели в южных и центральных районах Предуралья сохранит своё влияние циклон, генерирующий облачную погоду, осадки и локальные гололедные явления. В северных районах характер погоды и метеорологические параметры не претерпят существенных изменений», — прогнозируют специалисты центра «Фобос».

Ситуация, которая сложилась в эти дни на дорогах республики, говорит о том, что не все автомобилисты оказались готовы к обледенелым дорогам. Большинство водителей продолжают перемещаться на летней резине.