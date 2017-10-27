Коммунальную аварию, оставившую без тепла 3,5 тысячи человек, устранили
В Воронеже коммунальные службы устранили последствия аварии, которая накануне оставила без тепла около 3,5 тысячи человек в Ленинском районе.
В Воронеже коммунальные службы устранили последствия аварии, которая накануне оставила без тепла около 3,5 тысячи человек в Ленинском районе.
Согласно предварительной информации,
Напомним, информация об отключении котельной по адресу Никитинская, 36 появилась накануне. В зону отключения теплоснабжения попали 26 домов разной этажности, ограниченные улицами Никитинская, Плехановская и Кольцовская, без отопления в общей сложности остались 3584 человека.
Причины произошедшего устанавливаются.