Глава Роспотребнадзора Башкирии назвал данные по заболеваемости ОРВИ

Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Степанов на пленарном заседании Госсобрания РБ. Руководитель надзорного ведомства считает рост сезонным, в связи с переходом теплого времени года на холодное. Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг ситуации.

По словам Евгения Степанова, эпидемиологи ждут роста заболеваемости в январе-марте. Самым эффективным способом профилактики медики считают прививки. Из федерального бюджета региону выделено 1 млн 600 тысяч доз вакцин, из них 350 тысяч — для детей. На сегодняшний день в Башкортостане привито 28 процентов населения, а положено привить 40 процентов жителей.