В петербургском метро может появиться станция-«призрак»

Источник: ivbg.ru

Председатель КРТИ рассказал, что строительство следующей после «Театральной» станции «Большой проспект» идут значительно быстрее, поэтому не исключено, что новый участок Лахтинско-Правобережной линии запустят, не дожидаясь ввода в эксплуатацию «Театральной».

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В таком случае поезда будут ходить через еще недостроенную станцию без остановок.

С 1997 до 2011 года «призраком» была станция «Адмиралтейская» на Фрунзенско-Приморской линии. До ее открытия поезда следовали без остановок между «Садовой» и «Спортивной».