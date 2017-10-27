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10:27 (мск), источник: ivbg.ru

В петербургском метро может появиться станция-«призрак»

Строящаяся в петербургском метро станция «Театральная» может на время стать станцией-«призраком». Об этом сообщает АБН со ссылкой на главу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Источник: ivbg.ru

Председатель КРТИ рассказал, что строительство следующей после «Театральной» станции «Большой проспект» идут значительно быстрее, поэтому не исключено, что новый участок Лахтинско-Правобережной линии запустят, не дожидаясь ввода в эксплуатацию «Театральной».

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В таком случае поезда будут ходить через еще недостроенную станцию без остановок.

С 1997 до 2011 года «призраком» была станция «Адмиралтейская» на Фрунзенско-Приморской линии. До ее открытия поезда следовали без остановок между «Садовой» и «Спортивной».

Обе станции нового участка «оранжевой» ветки по планам должны быть сданы в 2019 году, однако работы на «Театральной» начались только в 2017 году.

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