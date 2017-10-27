Источник: Аргументы и факты

Три новые сельхозярмарки открылись в Калининграде с сентября. Все они работают по выходным дням, сообщает региональное министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли.

Новые ярмарки заработали на проспекте Калинина (сюда переехали фермеры, ранее торговавшие у Дома Советов), на улицах Тихорецкой и Портовой.

На площадке на улице Тихорецкой смогли разместиться более 120 торговцев, на проспекте Калинина — порядка 210. На улице Портовой места еще больше: здесь оборудовано более 400 торговых мест. Официальное открытие этой ярмарки выходного дня запланировано на 4 ноября.