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10:25 (мск), источник: АиФ Калининград

Три новые сельхозярмарки открылись в Калининграде

В Калининградской области работают 42 площадки для торговли фермерской продукцией.

Источник: Аргументы и факты

Три новые сельхозярмарки открылись в Калининграде с сентября. Все они работают по выходным дням, сообщает региональное министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли.

Новые ярмарки заработали на проспекте Калинина (сюда переехали фермеры, ранее торговавшие у Дома Советов), на улицах Тихорецкой и Портовой.

На площадке на улице Тихорецкой смогли разместиться более 120 торговцев, на проспекте Калинина — порядка 210. На улице Портовой места еще больше: здесь оборудовано более 400 торговых мест. Официальное открытие этой ярмарки выходного дня запланировано на 4 ноября.

Отметим, что на территории всех ярмарок есть парковки для посетителей.

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