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10:54 (мск), источник: 36on.ru

Участок улицы Краснознаменной перекроют на выходные в Воронеже

Городская администрация предупредила об ограничении движения в выходные в Ленинском районе.

Источник: AP 2017

Так, в связи с проведением работ по устранению аварии на вводе теплотрассы в административное здание, будет перекрыт участок улицы Краснознаменной, а именно, нельзя будет проехать от улицы Челюскинцев до улицы 20 лет Октября.

Ограничения начнут действовать с вечера пятницы и продлятся до позднего вечера воскресенья, то есть с 22 часов 27 октября до 22 часов 29 октября. Соответственно, свой маршрут поменяет и общественный транспорт, проходящий по Краснознаменной:

— Автобусы № 3, 5, 5а, 69 т, 104 будут двигаться с улицы Кирова по улицам Моисеева, Челюскинцев, Краснознамённой;.

— Автобусы № 80, 113, 113кш съезжая с улицы 20 лет Октября, далее поедут по улицам Моисеева, Челюскинцев, Краснознамённой.

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