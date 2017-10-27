Участок улицы Краснознаменной перекроют на выходные в Воронеже

Источник: AP 2017

Так, в связи с проведением работ по устранению аварии на вводе теплотрассы в административное здание, будет перекрыт участок улицы Краснознаменной, а именно, нельзя будет проехать от улицы Челюскинцев до улицы 20 лет Октября.

Ограничения начнут действовать с вечера пятницы и продлятся до позднего вечера воскресенья, то есть с 22 часов 27 октября до 22 часов 29 октября. Соответственно, свой маршрут поменяет и общественный транспорт, проходящий по Краснознаменной:

— Автобусы № 3, 5, 5а, 69 т, 104 будут двигаться с улицы Кирова по улицам Моисеева, Челюскинцев, Краснознамённой;.