В Красноярском крае литр бензина почти на рубль дороже, чем в Хакасии

Средняя стоимость литра бензина в Красноярском крае выше, чем в соседней республике Хакасия, но меньше, чем в Туве.

По данным Красноярскстата, в Красноярске бензин стоит 37,31 рубля, в Абакане — 36,57, в Кызыле — 37, 79. При этом средняя цена бензина в СФО — 37,08, а, в целом, в России — 38,35.