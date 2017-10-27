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11:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае литр бензина почти на рубль дороже, чем в Хакасии

При этом средняя стоимость топлива в России выше, чем в нашем регионе.

Источник: Reuters

Средняя стоимость литра бензина в Красноярском крае выше, чем в соседней республике Хакасия, но меньше, чем в Туве.

По данным Красноярскстата, в Красноярске бензин стоит 37,31 рубля, в Абакане — 36,57, в Кызыле — 37, 79. При этом средняя цена бензина в СФО — 37,08, а, в целом, в России — 38,35.

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