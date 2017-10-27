Эксперт рассказала, как обезопасить свои данные в базе ЦОНов
Она посоветовала казахстанцам подключить
Она посоветовала казахстанцам подключить
Исполняющая обязанности директора департамента Центра обслуживания населения Алматы Асель Мамажанова рассказала, как казахстанцы могут защитить свои персональные данные, хранящиеся в базе данных электронного правительства, передает КТК.
Она посоветовала казахстанцам подключить
По словам Мамажановой, для этого необходима ЭЦП, которую в ЦОНе привяжут непосредственного к номеру телефона, а затем уже самостоятельно каждый казахстанец сможет в своем личном кабинете на портале подключить услугу
Для этого нужно: зайти на портал egov.kz, ввести свой ИИН и тот номер телефона, который был привязан к ЭЦП. В ближайшие две минуты к вам на телефон придет сообщение с паролем, его нужно будет вбить в соответствующее поле на сайте и войти в систему.
Теперь нужно зайти в личный кабинет, а затем в «Настройки». Там вы подключаете
После того, как вы ответите «да», извещения обо всех услугах, получаемых вами через портал, будут отправлять к вам на телефон.