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10:21 (мск), источник: Nur.kz

Эксперт рассказала, как обезопасить свои данные в базе ЦОНов

Она посоветовала казахстанцам подключить смс-уведомления на портале egov.kz, которые будут привязаны к номеру мобильного телефона.

Источник: Nur.kz

Исполняющая обязанности директора департамента Центра обслуживания населения Алматы Асель Мамажанова рассказала, как казахстанцы могут защитить свои персональные данные, хранящиеся в базе данных электронного правительства, передает КТК.

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Она посоветовала казахстанцам подключить смс-уведомления на портале egov.kz, которые будут привязаны к номеру мобильного телефона.

По словам Мамажановой, для этого необходима ЭЦП, которую в ЦОНе привяжут непосредственного к номеру телефона, а затем уже самостоятельно каждый казахстанец сможет в своем личном кабинете на портале подключить услугу смс-уведомления.

Для этого нужно: зайти на портал egov.kz, ввести свой ИИН и тот номер телефона, который был привязан к ЭЦП. В ближайшие две минуты к вам на телефон придет сообщение с паролем, его нужно будет вбить в соответствующее поле на сайте и войти в систему.

Теперь нужно зайти в личный кабинет, а затем в «Настройки». Там вы подключаете смс-уведомления. Предварительно система спросит, действительно ли вы хотите получать их.

После того, как вы ответите «да», извещения обо всех услугах, получаемых вами через портал, будут отправлять к вам на телефон.

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