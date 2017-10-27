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10:28 (мск), источник: VN.ru

Самые опасные горки и качели во дворах Новосибирска

На прошлой неделе в Новосибирске мальчик получил перелом на детской площадке, упав на торчащие из земли обломки бетона. Корреспондент «ВН» прогулялся по городу, чтобы понять, насколько безопасны детские игровые комплексы.

Стоит признать, что в большинстве своем детские городки оборудованы безопасными для малышей конструкциями. Но бывают и исключения. Во дворе дома на улице Титова, 1 мы обнаружили большую дыру между лестницей на игровой комплекс и спуском с горки. Поднявшись по лестнице на горку, дети должны перебраться через настоящую пропасть. Директор ЖЭУ ЭУ 26 РЭС‑1, в чьем ведомстве находится площадка, Лариса Долганева пообещала немедленно отправить на площадку мастера.

Мы все ремонтируем сами, мастер регулярно проводит обход территории, — ​ говорит Лариса Долганева. — ​Там на горке лежал круг из дерева, но он съемный, его не раз уже мы возвращали на место. А в эти дни наш мастер был на учебе, еще не видел, что там произошло. Но вот эту доску постоянно детвора снимает: на прошлой неделе мы нашли ее возле щитовой, если сейчас не найдем, надо срочно заказывать. У подростков странные игры, и этот круг им чем-то мешает.

Лариса Долганева рассказала, что они оперативно реагируют на обращения жителей. «В наследство» им достались детские качели, которые нельзя было восстановить: порваны цепи и сломано сиденье. Ради безопасности качели демонтировали, а на этом месте при поддержке депутатов установили новый детский комплекс.

Еще одну опасную для детей площадку мы нашли во дворе дома по адресу Лескова, 15. Напротив детской горки здесь стоит лавочка, от спуска до скамейки — ​чуть больше полутора метров, зимой разогнавшийся с горы ребенок врезается в нее. Также на детской площадке лежат куски бетона, один из которых уже даже стал элементом детского комплекса. Площадка находится на балансе ТСЖ «Лескова, 15». Председатель ТСЖ Валентина Выртос быстро отреагировала на звонок и обещала осмотреть территорию и при необходимости передвинуть скамью. Что касается каната, конец которого по правилам безопасности должен быть забетонирован, председатель ответила, что это сделано намеренно.

Вкопаем, а его все равно выдернут. Обрезать тоже — нельзя — ​ веревка болтаться будет, — ​пояснила она.

Наша проверка показала, что обслуживающие организации в большинстве своем быстро реагируют на проблемы жителей и готовы к диалогу. Главное, чтобы и жители домов были готовы бережно обращаться с оборудованием детских игровых комплексов.

КСТАТИ

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой и никак не можете добиться ее решения, разобраться в ситуации, обращайтесь в редакцию газеты «Вечерний Новосибирск». Отправить новость, тему для журналистского расследования можно по адресу vn@sovsibir.ru или сообщить по телефону 200−34−40 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 43 от 27 октября 2017 года.

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