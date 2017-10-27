Омские дорожники заплатили 200 тысяч за отсутствие разметки в месте ДТП

В мае на улице 30лет Лыжной Бригады в Калачинске произошло ДТП, при котором автомобиль выехал на встречку. В результате аварии один из водителей получил сотрясение мозга, раны головы, ушиб почек.

При этом на данном участке отсутствовала разметка. Не было ее и на проходящему по Калачинску участку дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково, а также на участке от моста через Омь до выезда из города.