Омские дорожники заплатили 200 тысяч за отсутствие разметки в месте ДТП
Калачинский горсуд оштрафовал на 200 тысяч рублей АО «ДРСУ № 6» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.
Калачинский горсуд оштрафовал на 200 тысяч рублей АО «ДРСУ № 6» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.
В мае на улице 30лет Лыжной Бригады в Калачинске произошло ДТП, при котором автомобиль выехал на встречку. В результате аварии один из водителей получил сотрясение мозга, раны головы, ушиб почек.
При этом на данном участке отсутствовала разметка. Не было ее и на проходящему по Калачинску участку дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково, а также на участке от моста через Омь до выезда из города.
В ходе судебного процесса представитель ДРСУ-6 отсутствие разметки не отрицал, но и признавать причастность к возникновению автоаварии не стал, указав на вину одного из водителей. Тем не менее суд возложил вину на ДРСУ и обязал его выплатить штраф. Деньги были выплачены в срок, сообщила