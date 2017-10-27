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10:32 (мск), источник: СуперОмск

Омские дорожники заплатили 200 тысяч за отсутствие разметки в месте ДТП

Калачинский горсуд оштрафовал на 200 тысяч рублей АО «ДРСУ № 6» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

В мае на улице 30лет Лыжной Бригады в Калачинске произошло ДТП, при котором автомобиль выехал на встречку. В результате аварии один из водителей получил сотрясение мозга, раны головы, ушиб почек.

При этом на данном участке отсутствовала разметка. Не было ее и на проходящему по Калачинску участку дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково, а также на участке от моста через Омь до выезда из города.

В ходе судебного процесса представитель ДРСУ-6 отсутствие разметки не отрицал, но и признавать причастность к возникновению автоаварии не стал, указав на вину одного из водителей. Тем не менее суд возложил вину на ДРСУ и обязал его выплатить штраф. Деньги были выплачены в срок, сообщила пресс-служба омского УФССП.

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