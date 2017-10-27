Сегодня в волгоградских торговых центрах будут работать медкабинеты
В регионе комитетом здравоохранения Волгоградской области проводятся акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом.
В регионе комитетом здравоохранения Волгоградской области проводятся акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом.
Датой врачи сделали 29 октября. В ее преддверии, 27 октября, на территории
— ТРК «ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ» (Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 54Б).
— ТРК «Диамант Зацарицынский» (Волгоград, ул.
— ТРК «Волга-МОЛЛ» (г. Волжский, ул. Александровская, 18а).
— ТРК «Диамант ТЗР» (Волгоград, пл. Дзержинского, 1б).
— ТРК «ПАРК ХАУС» (Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 21).
— ТРК «Акварель» (Волгоград, проспект Университетский, 107).
Консультации врачи начнут в 14.00 и будут работать до 18.00.
Также во всех медицинских учреждениях пройдут занятия в Школах здоровья, тематические часы, организуют беседы с населением. Дополнительную информации представит Волгоградский областной центр медицинской профилактики. Обращаться можно по телефону: (8442) 36−26−20.
Напомним, что инсульт в настоящее время является одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. К несчастью, предсказать его появление практически невозможно, но уменьшить риск возникновения заболевания просто.
В Волгоградской области организуют и другие профилактические акции, посвященные борьбе со многими серьезными заболеваниями. С начала года в регионе прошло более двадцати крупномасштабных профилактических акций: «Школа активного долголетия», «День детского здоровья», «Скажем туберкулезу нет», «Вместе против курения», «День здоровья», «Спасенные сердца». В них приняли участие свыше 12 тысяч человек. В 27% случаев обследования были обнаружены факторы риска развития