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10:50 (мск), источник: РИАЦ

Сегодня в волгоградских торговых центрах будут работать медкабинеты

В регионе комитетом здравоохранения Волгоградской области проводятся акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

Источник: РИАЦ

Датой врачи сделали 29 октября. В ее преддверии, 27 октября, на территории торгово-развлекательных комплексов состоятся тематические акции. Их девиз — «Нет инсульту». Целью мероприятий является повышение информированности всех слоев населения об основных факторах развития инсульта, его профилактике и необходимости немедленного обращения к врачу при проявлении первых симптомов. Об этом будут рассказывать в специально оборудованных в местах скопления людей медицинских кабинетах. Палатки установят в торговых центрах:

— ТРК «ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ» (Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 54Б).

— ТРК «Диамант Зацарицынский» (Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 48).

— ТРК «Волга-МОЛЛ» (г. Волжский, ул. Александровская, 18а).

— ТРК «Диамант ТЗР» (Волгоград, пл. Дзержинского, 1б).

— ТРК «ПАРК ХАУС» (Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 21).

— ТРК «Акварель» (Волгоград, проспект Университетский, 107).

Консультации врачи начнут в 14.00 и будут работать до 18.00.

Также во всех медицинских учреждениях пройдут занятия в Школах здоровья, тематические часы, организуют беседы с населением. Дополнительную информации представит Волгоградский областной центр медицинской профилактики. Обращаться можно по телефону: (8442) 36−26−20.

Напомним, что инсульт в настоящее время является одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. К несчастью, предсказать его появление практически невозможно, но уменьшить риск возникновения заболевания просто.

В Волгоградской области организуют и другие профилактические акции, посвященные борьбе со многими серьезными заболеваниями. С начала года в регионе прошло более двадцати крупномасштабных профилактических акций: «Школа активного долголетия», «День детского здоровья», «Скажем туберкулезу нет», «Вместе против курения», «День здоровья», «Спасенные сердца». В них приняли участие свыше 12 тысяч человек. В 27% случаев обследования были обнаружены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, всех, кто попал в группу риска, врачи направили на дообследование. Избыточная масса тела, нерациональное питание, низкая физическая активность и малое потребление овощей и фруктов выявлены у 30% населения.

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