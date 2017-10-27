Сегодня в волгоградских торговых центрах будут работать медкабинеты

Источник: РИАЦ

Датой врачи сделали 29 октября. В ее преддверии, 27 октября, на территории торгово-развлекательных комплексов состоятся тематические акции. Их девиз — «Нет инсульту». Целью мероприятий является повышение информированности всех слоев населения об основных факторах развития инсульта, его профилактике и необходимости немедленного обращения к врачу при проявлении первых симптомов. Об этом будут рассказывать в специально оборудованных в местах скопления людей медицинских кабинетах. Палатки установят в торговых центрах:

— ТРК «ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ» (Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 54Б).

— ТРК «Диамант Зацарицынский» (Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 48).

— ТРК «Волга-МОЛЛ» (г. Волжский, ул. Александровская, 18а).

— ТРК «Диамант ТЗР» (Волгоград, пл. Дзержинского, 1б).

— ТРК «ПАРК ХАУС» (Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 21).

— ТРК «Акварель» (Волгоград, проспект Университетский, 107).

Консультации врачи начнут в 14.00 и будут работать до 18.00.

Также во всех медицинских учреждениях пройдут занятия в Школах здоровья, тематические часы, организуют беседы с населением. Дополнительную информации представит Волгоградский областной центр медицинской профилактики. Обращаться можно по телефону: (8442) 36−26−20.

Напомним, что инсульт в настоящее время является одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. К несчастью, предсказать его появление практически невозможно, но уменьшить риск возникновения заболевания просто.