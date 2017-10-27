В Самаре впервые пройдёт мероприятие ООН по вопросам освоения космоса

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На базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва с 30 октября по 2 ноября пройдет практикум «Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития», проводимый Управлением ООН по вопросам космического пространства (United Nations Office for Outer Space Affairs), сообщает центр по связям с общественностью вуза.

Открытие состоится 30 октября в 09:00 в актовом зале Самарского университета.

За постсоветское время это второй случай проведения Управлением по космосу ООН мероприятия по космической тематике в России. Особую важность проведению практикума придаёт тот факт, что он будет проведен в преддверии международного события — четвертой конференции ООН по освоению и мирному использованию космического пространства UNISPACE+50 в 2018 году.

Мероприятие станет уникальной для России площадкой, на которой участники, представляющие многие страны, смогут поделиться опытом работы по национальным и международным космическим программам, обеспечивающим гармоничное продвижение человека в космическое пространство и активное использование достижений космонавтики для нужд людей. Особое внимание будет уделено развитию микроспутниковой космонавтики, наблюдению Земли из космоса, глобальным навигационным спутниковым системам, проблемам космической связи, телемедицины и использованию космической техники для прогнозирования стихийных бедствий.

О своем участии в дискуссиях практикума заявили директор Управления по вопросам космического пространства ООН Симонетта Ди Пиппо, глава Российского представительства Европейского космического агентства Рене Пишель, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике Объединенной ракетно-космической корпорации Алла Вучкович.