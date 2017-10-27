Новый алгоритм взломает любую капчу

С подробностями исследования можно ознакомиться в Science.

Обычно капчу очень сложно «пройти» с помощью компьютерных алгоритмов, распознать различные комбинации букв, написанные в миллионах стилей. Чтобы классифицировать каждую букву, алгоритму необходимо долго «обучаться». Предыдущие алгоритмы для прохождения капчи тренировались на миллионе примерах изображений капчи, а также на правилах о том, как взломать каждый тип изображения.

Теперь ученые создали более эффективную модель, получившую название «рекурсивная кортикальная сеть». При разработке алгоритма специалисты заимствовали идеи из нейронаук, чтобы научить компьютер думать, как думает человек. Программа основана на компьютеризированных принципах работы человеческого мозга, собирает нужную для себя информацию аналогично тому, как это делает мозг человека.