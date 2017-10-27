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13:15 (мск), источник: Индикатор

Новый алгоритм взломает любую капчу

Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта Vicarious создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу — используемый сайтами тест, который помогает определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером.

С подробностями исследования можно ознакомиться в Science.

Обычно капчу очень сложно «пройти» с помощью компьютерных алгоритмов, распознать различные комбинации букв, написанные в миллионах стилей. Чтобы классифицировать каждую букву, алгоритму необходимо долго «обучаться». Предыдущие алгоритмы для прохождения капчи тренировались на миллионе примерах изображений капчи, а также на правилах о том, как взломать каждый тип изображения.

Теперь ученые создали более эффективную модель, получившую название «рекурсивная кортикальная сеть». При разработке алгоритма специалисты заимствовали идеи из нейронаук, чтобы научить компьютер думать, как думает человек. Программа основана на компьютеризированных принципах работы человеческого мозга, собирает нужную для себя информацию аналогично тому, как это делает мозг человека.

Рекурсивная кортикальная сеть может пройти капчу, идентифицировать рукописные цифры, распознать текст на фотографиях. При этом во время обучения алгоритма специалисты использовали примерно в 5 тысяч раз меньше обучающих примеров. По словам авторов, результаты исследования свидетельствуют о необходимости разработки более надежных методов защиты, чем капча.

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