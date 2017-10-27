На Васильевском острове появится гигантское колесо обозрения

По ее данным, в планах города возвести 170-метровое колесо обозрения. Точное место для строительства пока неизвестно, его определят в конце 2017 года. Аттракцион, вероятнее всего, может появиться рядом с гостиницей «Прибалтийская»: отсюда открывается прекрасный вид на центр города, новый стадион, ЗСД.