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10:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Васильевском острове появится гигантское колесо обозрения

Высота его составит 170 метров.

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На намывных территориях Васильевского острова собираются построить самый высокий аттракцион в Петербурге, сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

По ее данным, в планах города возвести 170-метровое колесо обозрения. Точное место для строительства пока неизвестно, его определят в конце 2017 года. Аттракцион, вероятнее всего, может появиться рядом с гостиницей «Прибалтийская»: отсюда открывается прекрасный вид на центр города, новый стадион, ЗСД.

По имеющейся информации, инвестор также должен будет заняться инфраструктурой близлежащих объектов. До 2020 года в проект планируется вложить более 9,5 млрд рублей.

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