На Васильевском острове появится гигантское колесо обозрения
Высота его составит 170 метров.
Высота его составит 170 метров.
На намывных территориях Васильевского острова собираются построить самый высокий аттракцион в Петербурге, сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.
По ее данным, в планах города возвести 170-метровое колесо обозрения. Точное место для строительства пока неизвестно, его определят в конце 2017 года. Аттракцион, вероятнее всего, может появиться рядом с гостиницей «Прибалтийская»: отсюда открывается прекрасный вид на центр города, новый стадион, ЗСД.
По имеющейся информации, инвестор также должен будет заняться инфраструктурой близлежащих объектов. До 2020 года в проект планируется вложить более 9,5 млрд рублей.