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10:57 (мск), источник: Восток Медиа

Проблему ЦРБ в Ванино удалось «сдвинуть с мертвой точки»

На то, чтобы сделать первые шаги к улучшению ситуации, потребовалось более полутора лет.

План мероприятий по исправлению ситуации, сложившейся в центральной районной больнице в посёлке Ванино, создан и утверждён, новый руководитель учреждения приступил к его реализации. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала депутат Законодательной Думы Хабаровского края, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Елена Грешнякова, державшая на контроле проблемный вопрос.

«За прошедшее лето состоялось несколько командировок в Советско-Гаванский и Ванинский районы. Проблемы местных жителей находятся у меня на контроле. Все поездки были связаны непосредственно с обращениями граждан — за три месяца их поступило около 115. В них отражены вопросы разной проблематики и разного уровня сложности — от тех, которые решаются одним телефонным звонком, до более глобальных, которые уже пытались решить на каком-то этапе, но потребовались дополнительные меры и, как следствие, новые обращения», — отметила собеседница.

По словам Елены Грешняковой, одним из наиболее наболевших вопросов стала ситуация в Ванинской больнице. Конфликты, связанные с этим медучреждением, вызвали резонанс в СМИ и профессиональном сообществе, отразились на качестве оказываемых местному населению услуг.

«Своими действиями в данном случае я удовлетворена — ведь этим вопросом я занималась более полутора лет. В учреждении приступил к работе новый главврач. У нас уже состоялся предметный разговор по всем конкретным темам, которые ранее были озвучены гражданами, в том числе и коллективом больницы. Мы договорились, что будем отслеживать динамику развития ситуации. Отрадно, что в посёлок уже приехали специалисты, которые необходимы всему району: педиатр, терапевт, хирург, гинеколог, онколог. Создан определённый план, который будет реализовывать администрация ЦРБ под руководством главного врача. Насколько эффективными станут эти шаги — покажет время», — сказала Елена Грешнякова.

Она подчеркнула, что реальные результаты уже имеются — они связаны с обеспечением жильём молодых специалистов, с ремонтом больницы, решаются и финансовые вопросы.

«На штрафные санкции ранее уходила львиная доля бюджета больницы. Были претензии со стороны врачей, которые обоснованно считали, что имеет место недостаточное вознаграждение за оказанные медицинские услуги и стимулирование их труда. В коллективе всё взаимосвязано — есть фиксированный бюджет, а есть дополнительные услуги, которые тоже приносят заработок больнице. Многое зависит от специалиста: идёт к нему пациент или нет. Непростая задача стоит перед новым главным врачом, самое главное, что к работе приступил компетентный человек, который имеет прямое представление о деятельности лечебного учреждения, является специалистом с многолетним стажем и желанием изменить ситуацию к лучшему», — добавила депутат.

По её словам, депутат Государственной Думы, заместитель председателя постоянного комитета по охране здоровья Сергей Фургал и законодатели Хабаровского края готовы помогать новому руководителю медучреждения в реализации намеченного плана, во взаимодействии с министерством здравоохранения региона. «Нужно делать всё, чтобы эти проблемы снимались с повестки дня», — заключила Елена Грешнякова.

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