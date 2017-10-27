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10:35 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае похолодает до -14°

Однако, по прогнозам специалистов, погода начнет меняться с 29 октября. Возможно потепление до +5°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 66% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Последние выходные октября в Пермском крае окажутся самыми холодными. В эти дни температура воздуха будет на 4−5 градусов ниже климатической нормы.

По информации ГИС-центра ПГНИУ, в ночь на 28 октября вероятны прояснения, при которых температура в низких местах может опускаться ниже -10° (на большей части края будет −4…−9°, в Перми до -8°). Днем температура будет колебаться в пределах 0…-5°.

Наиболее холодной ожидается ночь на 29 октября, когда уже и в Перми температура может понизиться до -10°, а в низких местах по краю до −12…−14°, но к вечеру потеплеет до +3°. Далее погода начнет меняться.

Так, в ночь на 30 октября температура воздуха повысится до +3°. Днем ожидаются осадки в виде дождя. Также потеплеет до +2…+5°. Во вторник 31 октября будет новая порция осадков преимущественно в виде дождя (снег пройдет в северной и горной части края), температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+5°.

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