В Пермском крае похолодает до -14°
Однако, по прогнозам специалистов, погода начнет меняться с 29 октября. Возможно потепление до +5°.
Однако, по прогнозам специалистов, погода начнет меняться с 29 октября. Возможно потепление до +5°.
Последние выходные октября в Пермском крае окажутся самыми холодными. В эти дни температура воздуха будет на 4−5 градусов ниже климатической нормы.
По информации
Наиболее холодной ожидается ночь на 29 октября, когда уже и в Перми температура может понизиться до -10°, а в низких местах по краю до −12…−14°, но к вечеру потеплеет до +3°. Далее погода начнет меняться.
Так, в ночь на 30 октября температура воздуха повысится до +3°. Днем ожидаются осадки в виде дождя. Также потеплеет до +2…+5°. Во вторник 31 октября будет новая порция осадков преимущественно в виде дождя (снег пройдет в северной и горной части края), температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+5°.