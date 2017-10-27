В Пермском крае похолодает до -14°

По информации ГИС-центра ПГНИУ, в ночь на 28 октября вероятны прояснения, при которых температура в низких местах может опускаться ниже -10° (на большей части края будет −4…−9°, в Перми до -8°). Днем температура будет колебаться в пределах 0…-5°.



Наиболее холодной ожидается ночь на 29 октября, когда уже и в Перми температура может понизиться до -10°, а в низких местах по краю до −12…−14°, но к вечеру потеплеет до +3°. Далее погода начнет меняться.



Так, в ночь на 30 октября температура воздуха повысится до +3°. Днем ожидаются осадки в виде дождя. Также потеплеет до +2…+5°. Во вторник 31 октября будет новая порция осадков преимущественно в виде дождя (снег пройдет в северной и горной части края), температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+5°.