Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Следовавший из Перми в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
Замглавы МВД подал в отставку на фоне скандала с его подчиненным
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ: митингующие попросили батальон в Донбассе двинуться на Киев
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Праздник миллиона огней
10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии спустя трое суток после убийства нашли тело жертвы

По факту возбудили уголовное дело.

Утром 26 октября участковый полиции обнаружил в одном из частных домов Давлеканово тело 36-летнего хозяина дома в луже крови. Вскоре на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Вскоре сыщикам удалось восстановить картину жестокого убийства.

— По версии следствия, ночью 23 октября 36-летний хозяин дома выпивал в компании малознакомого приятеля, которого приютил накануне. А когда он стал выпроваживать гостя, тот схватил со стола нож и нанес несколько ударов хозяину, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе республиканского следкома.

От полученных травм мужчина скончался на месте, а его тело обнаружили только спустя три дня.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователь готовится предъявить обвинение задержанному. Скорее всего, до окончания расследования он проведет время за решеткой, в СИЗО.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь