В Башкирии спустя трое суток после убийства нашли тело жертвы
По факту возбудили уголовное дело.
По факту возбудили уголовное дело.
Утром 26 октября участковый полиции обнаружил в одном из частных домов Давлеканово тело 36-летнего хозяина дома в луже крови. Вскоре на месте происшествия работала
— По версии следствия, ночью 23 октября 36-летний хозяин дома выпивал в компании малознакомого приятеля, которого приютил накануне. А когда он стал выпроваживать гостя, тот схватил со стола нож и нанес несколько ударов хозяину, после чего скрылся, — рассказали в
От полученных травм мужчина скончался на месте, а его тело обнаружили только спустя три дня.
В настоящее время подозреваемый задержан, следователь готовится предъявить обвинение задержанному. Скорее всего, до окончания расследования он проведет время за решеткой, в СИЗО.