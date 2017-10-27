В Башкирии спустя трое суток после убийства нашли тело жертвы

Утром 26 октября участковый полиции обнаружил в одном из частных домов Давлеканово тело 36-летнего хозяина дома в луже крови. Вскоре на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Вскоре сыщикам удалось восстановить картину жестокого убийства.

— По версии следствия, ночью 23 октября 36-летний хозяин дома выпивал в компании малознакомого приятеля, которого приютил накануне. А когда он стал выпроваживать гостя, тот схватил со стола нож и нанес несколько ударов хозяину, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе республиканского следкома.

От полученных травм мужчина скончался на месте, а его тело обнаружили только спустя три дня.