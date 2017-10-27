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10:56 (мск), источник: Новый Калининград

На период ноябрьских праздников отменяется несколько пригородных поездов

В период с 4 по 6 ноября в расписание движения пригородных поездов внесены изменения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе КЖД.

Источник: Новый Калининград

В субботу, 4 ноября, на Зеленоградском направлении отменены поезда № № 6801/6802, (время отправления от Южного вокзала в 6:40, из Зеленоградска — 7:44). На Светлогорском направлении также отменяются два поезда (№ № 6701/6702 отправление из Калининграда — 6:23, из Светлогорска — 7:39).

В воскресенье 5 ноября на Советском направлении отменены вечерние поезда из Калининграда и из Советска.

6 ноября, в понедельник, пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня. В соответствии с расписанием выходного дня утренний рейс из Советска выполняться не будет. При этом, также в соответствии с расписанием выходного дня, будут курсировать вечерние поезда (из Советска в 18:01, из Калининграда — в 18:20).

На участке Калининград — Ладушкин в этот день также будет курсировать поезд по расписанию выходного дня (отправление от Южного вокзала в 9:50, из Ладушкина — в 16:45).

На Багратионовском направлении 6 ноября назначен поезд «Калининград — Стрельня». Время отправления из Калининграда — 8:05, от о.п. Стрельня — 15:00.

Поезд сообщением Полесск — Гурьевск — Калининград, курсирующий по понедельникам, 6 ноября отменён и назначен на вторник — 7 ноября (отправление из Полесска в 6:47).

С 7 ноября пригородные поезда на всех направлениях будут курсировать по обычному графику.

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