Выходные на ветер: неоднозначная погода установится в Хабаровске уже завтра

Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.

Довольно комфортное начало выходных в Хабаровске к концу субботы все-таки сменится слякотью. Небольшой дождь возможен в городе и в ближайшее воскресенье. Порывистый ветер в этот день только добавит масла в огонь, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Завтра в Хабаровске еще сохранится хорошая погода, без осадков. Но к концу дня возможен небольшой дождь. Ветер свежий, юго-западного направления, силой 8−13 м/с. Ночь будет довольно теплой — около нуля градусов. Днем воздух прогреется до +12…+14 °С, — сообщила Людмила Игнатенко.

По словам специалиста, в воскресенье погода в краевом центре изменится. В этот день свежо и сыро.