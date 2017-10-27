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10:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Выходные на ветер: неоднозначная погода установится в Хабаровске уже завтра

Дождем отметятся и суббота, и воскресенье.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 66% 761 мм рт. ст. 0 м/с

Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.

Довольно комфортное начало выходных в Хабаровске к концу субботы все-таки сменится слякотью. Небольшой дождь возможен в городе и в ближайшее воскресенье. Порывистый ветер в этот день только добавит масла в огонь, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Завтра в Хабаровске еще сохранится хорошая погода, без осадков. Но к концу дня возможен небольшой дождь. Ветер свежий, юго-западного направления, силой 8−13 м/с. Ночь будет довольно теплой — около нуля градусов. Днем воздух прогреется до +12…+14 °С, — сообщила Людмила Игнатенко.

По словам специалиста, в воскресенье погода в краевом центре изменится. В этот день свежо и сыро.

— Осадки ожидаются в основном в ночь на 29 октября, и будут преимущественно в виде дождя. Какие-то их остатки сохранятся и в воскресенье утром. Порывы ветра в этот день будут достигать до 13−19 м/c. Ночь при этом выдастся относительно теплой: как и в субботу, около нуля градусов. Днем напротив воздух сильно не прогреется — теплая дуга сменится на холодную воздушную массу. Температура в светлое время суток составит порядка +3…+4 °С, — рассказала специалист.

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