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10:44 (мск), источник: "Российская газета"

Свердловчанка отсудила 77 тысяч за не выданный военный билет

Жительнице Екатеринбурга удалось отсудить у юридической фирмы деньги, потраченные на оформление военного билета, который она так и не получила, а также — штраф.

Началась история в январе 2017 года: на одном из сайтов горожанка нашла информацию о том, что специалисты помогают получить военный билет без участия самого призывника. Женщина заключила с юристами договор об оказании следующих услуг: представление интересов заказчика в военном комиссариате, консультация. Стоила такая работа 51 тысячу рублей. Фирма взяла деньги и пообещала клиентке, что документ будет готов в течение недели.

Не дождавшись звонка в назначенный срок, женщина вновь пришла в офис компании и там ей заявили: для получения билета нужны справка, три доверенности и присутствие сына-призывника. Такой расклад клиентку не устроил, она потребовала деньги назад, но в ответ ей сказали, что вернуть могут только сумму за вычетом фактически понесенных расходов.

В итоге екатеринбурженка обратилась в Железнодорожный районный суд с иском о защите прав потребителя.

«На суде ответчик заявил, что удержание суммы связано с расходами на подбор нормативных актов и составление правового анализа. Суд счел, что правовой анализ не может признаваться фактом исполнения обязательства: из копий квитанций об отправке корреспонденции невозможно установить его содержание. Кроме того, данный способ получения консультации сторонами согласован не был», — пояснили в пресс-службе Св6ердловского областного суда.

Инстанция встала на сторону матери призывника: с юристов взыскали в общей сложности 77 526 рублей — сумму по договору, плюс 25 500 рублей штрафа и 1 026 рублей госпошлины.

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