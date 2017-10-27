Сегодня сотни кишиневцев останутся без света

Хынчештское шоссе, 232, 240, 240/1 частично с 09:30 до 16:30; А. Бернадацци, 56−78, 69−97, А. Пушкин, 12A, 4, А. Матеевич, 49, 49/1, 49/2, 56, М. Еминеску, 1, 5, 7, 9, 11A, М. Когэлгничану, 44−56, 53, 57−63, 81, Вл. Пыркэлаб, 1−35, 2−32 с 09:00 до 17:00; Колумна, 29, 42, 999, Измаил, 47, 84, 84/3, 86, 86/1, 86/4, Л. Толстой, 74, М. Варлаам, 46, Н. Анестиаде, 6, 7, 8, Н. Старостенко, 33 с 09:00 до 17:00; Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42 с 09:20 до 18:00.