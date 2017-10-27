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10:45 (мск), источник: Actualitati.md

Сегодня сотни кишиневцев останутся без света

Сегодня, 27 октября 2017 года, состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.

Источник: Actualitati.md

БОТАНИКА.

Четатя Албэ, 101−139, 122−140, Ханул Морий, 96, 103−107, 115, 121, 96, 104−142, Истра, 5 с 09:30 до 17:30.

БУЮКАНЫ.

Барьера Скулень, 38, переулок Барьера Скулень, 7, 20−48, 23, Басарабилор, 37, Кэлэрашь, 78, Милано, 5−19, 58−68, Торино, 1−29, 2−12 с 09:25 до 17:25.

ЦЕНТР.

Хынчештское шоссе, 232, 240, 240/1 частично с 09:30 до 16:30; А. Бернадацци, 56−78, 69−97, А. Пушкин, 12A, 4, А. Матеевич, 49, 49/1, 49/2, 56, М. Еминеску, 1, 5, 7, 9, 11A, М. Когэлгничану, 44−56, 53, 57−63, 81, Вл. Пыркэлаб, 1−35, 2−32 с 09:00 до 17:00; Колумна, 29, 42, 999, Измаил, 47, 84, 84/3, 86, 86/1, 86/4, Л. Толстой, 74, М. Варлаам, 46, Н. Анестиаде, 6, 7, 8, Н. Старостенко, 33 с 09:00 до 17:00; Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42 с 09:20 до 18:00.

ЧЕКАНЫ.

Мария Драган, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 10, 10/2, 12, Сардигава, 2, В. Варзару, 5/1, 9, 11 с 11:00 до 17:00. Вадул-луй-Водэ, 17, 17 A, B, F, G, I, J, K, L, P, R, S, T, U, V, Y с 09:20 до 17:20.

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