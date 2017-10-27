Зима робко заявила о своих правах

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Температура в ближайшие дни будет колебаться в районе нуля градусов, сообщил сотрудник Гидрометцентра России Александр Голубев: «Погода в Московском регионе ухудшилась из-за того, что к западным границам Центрального федерального округа приблизился атмосферный фронт. Так что нас ждет небольшой, местами умеренный снег, температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем она будет повышаться до нуля градусов».

Местами на дорогах возможны очаги гололедицы. В субботу осадки также ожидаются, но основная их часть придется на первые рабочие дни на следующей неделе. Александр Голубев Сотрудник Гидрометцентра России

В Госавтоинспекции уже получили прогноз и готовят усиление на дорогах на случай экстренных ситуаций. Старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Московской области Александр Кошелев предупредил, что в таких условиях вероятность крупных столкновений возрастает, и происходят они чаще всего на загородных трассах: «Как правило, любые погодные изменения приводят к увеличению дорожных аварий. Особенно транспортные проблемы обостряются на границе сезонов, так как водители не всегда готовы к погодным изменениям, в частности, к появлению снега и наледи. Особенно внимательными автомобилистам следует быть при проезде эстакад, мостов и путепроводов. Также в такую ненастную погоду стоит позаботиться о смене летних покрышек на зимние. Для обеспечения безопасности движения водители должны вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения».

Мониторинг станций шиномонтажа показывает, что они работают с перегрузкой.

Телефонный опрос, проведенный «Коммерсантъ FM» вечером 26 октября в Центральном административном округе, подтвердил, что на замену резины придется записываться заранее.

Мы работаем по записи, у нас каждые полчаса расписаны, работать будем столько, сколько придется, пока не умрем. Сотрудники шиномонтажа

В связи с непогодой и пробками прогнозируется повышенный спрос на такси. При этом время подачи и стоимость услуг могут значительно вырасти, сообщил руководитель пресс-службы компании «Яндекс. Такси» Владимир Исаев: «Может автоматически включаться повышающий коэффициент. Это вынужденная мера, которая позволяет уехать тем, кому это действительно необходимо прямо сейчас. Коэффициент динамический, и он зависит исключительно от того, сколько свободных машин находится рядом с заказчиком, есть ли пробки на маршруте в данный момент. Кроме того, не исключено, что изменится и время ожидания такси».

Обильные снегопады начались 26 октября в Центральной России, в Поволжье, на Урале и в Сибири. Штормовое предупреждение было объявлено в Новгородской области. В Москве уже несколько ночей держится отрицательная температура, до минус пяти градусов. Впрочем, синоптики говорят, что это еще не зима — в ближайшие дни воздушные потоки развернутся с холодных северных на теплые юго-западные, и в столичный регион начнет поступать атлантическое тепло.