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12:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прощание с председателем Избиркома Иркутска Натальей Деньгиной состоится 28 октября

Церемония пройдет в Князе-Владимирском храме.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прощание с председателем избирательной комиссии Иркутска Натальей Деньгиной состоится в Князе-Владимирском храме 28 октября в 12.00. Погребение пройдет на Маратовском кладбище в предместье Радищева, 211. Поминальный обед — на бульваре Постышева, 41 в 15.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальную страницу мэрии Иркутска в Facebook.

Напомним, председатель избирательной комиссии Иркутска Наталья Деньгина ушла из жизни 25 октября. Женщине было 42 года. Она продолжительное время боролась с тяжелой болезнью.

Справка: ДЕНЬГИНА Наталья Владимировна родилась 22 апреля 1975 года. До избрания в Законодательное собрание первого созыва была руководителем регионального исполнительного комитета, заместителем секретаря, членом президиума Регионального политического совета ИРО «Единая Россия». Последнее время работала председателем Избирательной комиссии Иркутска.

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