Прощание с председателем Избиркома Иркутска Натальей Деньгиной состоится 28 октября
Церемония пройдет в
Церемония пройдет в
Прощание с председателем избирательной комиссии Иркутска Натальей Деньгиной состоится в
Напомним, председатель избирательной комиссии Иркутска Наталья Деньгина ушла из жизни 25 октября. Женщине было 42 года. Она продолжительное время боролась с тяжелой болезнью.
Справка: ДЕНЬГИНА Наталья Владимировна родилась 22 апреля 1975 года. До избрания в Законодательное собрание первого созыва была руководителем регионального исполнительного комитета, заместителем секретаря, членом президиума Регионального политического совета ИРО «Единая Россия». Последнее время работала председателем Избирательной комиссии Иркутска.