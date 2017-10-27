Прощание с председателем Избиркома Иркутска Натальей Деньгиной состоится 28 октября

Прощание с председателем избирательной комиссии Иркутска Натальей Деньгиной состоится в Князе-Владимирском храме 28 октября в 12.00. Погребение пройдет на Маратовском кладбище в предместье Радищева, 211. Поминальный обед — на бульваре Постышева, 41 в 15.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальную страницу мэрии Иркутска в Facebook.